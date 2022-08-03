Легендарная артиллеристка Ольга «Корса» погибла при обстреле в ДНР
Она была единственной женщиной в Донбассе и России, которая командовала реактивным артиллерийским дивизионом.
Фото: Telegram / /Prikhodko1970
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В Горловке погибла полковник Ольга Качура, которая более известна как «Корса». Об этом сообщил глава города Иван Приходько в своем Telegram-канале.
«Трагически погибла отважная и мудрая женщина, которая стояла у истоков Народной милиции Донецкой народной республики. Качура Ольга Сергеевна, победоносная и непоколебимая Корса!» — написал он.
Мэр выразил соболезнования семье погибшей и всем, кто ее знал и любил. Он подчеркнул, что это невосполнимая утрата.
Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин рассказал в Telegram-канале, что Качура погибла во время обстрела Горловки. Он добавил, что последнее время «Корса» командовала дивизионом РСЗО «Град».
Ольга Качура служила до 2012 года в украинской армии, а в 2014 году перешла на сторону Донецкой народной республики.
5-tv.ru недавно писал об этой отважной женщине. В начале июля единственный в Донбассе и России реактивный дивизион под командованием женщины вел ночную контрбатарейную стрельбу. Тогда Ольга Качура была уверена, что против ее подразделения по другую сторону фронта находятся вовсе не украинские солдаты. Ведь оттуда прилетали снаряды натовского калибра.
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