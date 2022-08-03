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Женский голос и интонация: Шукшина ополчилась на музыкального критика Соседова

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 81

Актриса заявляет: программы, которые ведет критик, сделаны на заказ.

Женский голос и интонация: Шукшина ополчилась на музыкального критика Соседова

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Актриса Мария Шукшина раскритиковала российское телевидение. В частности, она прошлась и по эпатажному журналисту и музыкальному критику Сергею Соседову.

«Пишет в чат моего ТГ-канала Василина:

«Еще бы прикрыли „За гранью“ на НТВ с ведущим <…> с женским голосом и интонациями. Позавчера там восхваляли фрика-проститутку! Ай молодец, „красавица“ с головы до ног в татуировках, сама всего достигла, гордится собой и своей порно- работой. И ей рукоплещут ведущий и приглашенные гости! И все это льется с экрана в уши нашей молодежи!», — написала она в своем Telegram-канале.

В сообщении речь идет о Сергее Соседове, который является ведущим программы «За гранью».

Актриса задалась вопросом, для кого создаются такие передачи. Ведь телевизор смотрят в основном пенсионеры, но вряд ли подобные программы им подходят. Шукшина уверена: они выходят, потому что это заказной материал, а зрители в этом случае — объект для манипуляций. Она считает, что их целью является пропаганда «новой нормальности». Артистка подытожила, что других целей у современного телевидения нет.

К слову, сам Соседов никогда скрывал свою сексуальную ориентацию. Он всегда спокойно отвечал журналистам на вопросы о личной жизни и рассказывал о своих отношениях.

Как ранее писал 5-tv.ru, Сергей Соседов призвал объясниться Сергея Пенкина по поводу его внешнего вида. До этого артист заявил, что тому «надо выглядеть достойно», чтобы устроить «личную жизнь».

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