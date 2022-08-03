Экс-депутата ГД осудили на десять лет за крупнейшую в истории России взятку
Бывший чиновник получил более трех миллиардов рублей. За совершенное преступление ему придется также заплатить огромный штраф.
Фото: Анна Майорова / ТАСС
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Московский суд приговорил к десяти годам колонии экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова. Он являлся главным фигурантом дела о крупнейшей в истории России взятке. Как стало известно 5-tv.ru, отбывать наказание преступник будет в колонии строгого режима.
Суд признал Белоусова виновным в получении взятки в размере более трех миллиардов рублей. В качестве наказания, кроме лишения свободы, экс-чиновнику придется заплатить немаленький штраф — 500 миллионов рублей, его временно лишили возможности занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распределительных, административно-хозяйственных функций на государственной службе. Также, по решению суда, преступника лишили госнаграды — медали ордена «За заслуги перед Отечеством».
Известно, что Вадим Белоусов на оглашении приговора не был. Он сослался на «сильную занятость».
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