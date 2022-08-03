В Риге хотят уничтожить память о войне вместе с монументом советским воинам

Антироссийская деятельность в Прибалтике продолжает набирать обороты — теперь в Риге хотят уничтожить советский монумент в память о солдатах Великой Отечественной войны.

В Риге решают, как будут уничтожать памятник Советским воинам-освободителям от нацизма. Его могут даже взорвать. Городские власти решили, что это самый удобный для них вариант сноса. Поскольку монумент, по их словам, после демонтажа не должен сохранится даже в виде фрагментов.

«Комплекс памятников будут сносить по частям. Поскольку Музей оккупации не признал ни один из его элементов имеющим художественную ценность, весь памятник будет полностью утилизирован», — заявил мэр Риги Мартиньш Стакис.

И все это несмотря на предложения из России забрать неугодный латвийским властям монумент. Разместить его на территории своих регионов предложили главы Ленинградской области и Крыма. Но получили категорический отказ!

Уже скоро в Рижской думе будут решать вопрос о финансировании сноса исторического монумента, причем собраться решили за закрытыми для прессы дверями.

По неофициальной информации, демонтаж памятника может обойтись в два миллиона евро, что явно вызовет недовольство многих жителей латвийской столицы.

В Риге уже собирались митинги против сноса, многих участников полиция задерживала за ношение георгиевских лент и обвиняла в хулиганстве.