Люди готовы даже примерять одежду прямо посреди торгового зала — лишь бы урвать заветную обновку.

Фото, видео: Михаил Метцель / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

В Петербурге покупатели штурмовали магазин H&M — единственный, что начал работу в Северной столице.

Задолго до открытия гигантская очередь растянулась на сотни метров, начинаясь прямо от ближайшей станции метро. Прежде чем войти в вожделенные двери, люди часами стоят на солнцепеке.

«Вот когда он закрылся, хочу эту рубашку — она мне нужна. Если ее там не будет — я буду реветь», — возбужденно выпалила одна из покупательниц.

В самом магазине тоже не протолкнуться. В примерочные кабины — очереди, и многие покупатели меряют одежду прямо посреди торгового зала.

Несмотря на то, что шведская торговая сеть заявила об уходе из России, магазины будут работать еще несколько месяцев — слишком много одежды осталось на складах. Продают ее не только без скидок, но даже с наценкой в 20 процентов.

И тем не менее интерес не уменьшается: на сайтах объявлении уже предлагают услугу — постоять в очереди за 500 рублей.

+20° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
60.24
0.08 61.12
-0.15
Время восстановить силы. Китайский совет дня на четверг, 4 августа

Последние новости

4:50
Подножка на льду: российской сборной по фигурному катанию урезали квоту
4:30
Шумная стычка: супруги побили подростков в элитном ЖК
4:13
Огромная очередь из желающих купить одежду выстроилась в магазин H&M в Петербурге
4:10
Марии Ягодница: почему 4 августа нужно обязательно мыть окна
4:00
«Предателей нигде не любят»: Чулпан Хаматовой рекомендовали забыть о родине
3:40
Психолог дала пять советов, как встретить мужчину своей мечты после сорока

Сейчас читают

Врач Степанов перечислил, с какими болезнями можно спутать стресс
Вильнюс готовится отправить спикера Сейма на Тайвань: Чмилите не хуже Пелоси
"Помешалась от жадности": возмущенная Кравец сочла наглостью алчность 70-летней Аллегровой
Чем опасны филлеры в губах и вокруг глаз

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год