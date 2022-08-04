Огромная очередь из желающих купить одежду выстроилась в магазин H&M в Петербурге

В Петербурге покупатели штурмовали магазин H&M — единственный, что начал работу в Северной столице.

Задолго до открытия гигантская очередь растянулась на сотни метров, начинаясь прямо от ближайшей станции метро. Прежде чем войти в вожделенные двери, люди часами стоят на солнцепеке.

«Вот когда он закрылся, хочу эту рубашку — она мне нужна. Если ее там не будет — я буду реветь», — возбужденно выпалила одна из покупательниц.

В самом магазине тоже не протолкнуться. В примерочные кабины — очереди, и многие покупатели меряют одежду прямо посреди торгового зала.

Несмотря на то, что шведская торговая сеть заявила об уходе из России, магазины будут работать еще несколько месяцев — слишком много одежды осталось на складах. Продают ее не только без скидок, но даже с наценкой в 20 процентов.

И тем не менее интерес не уменьшается: на сайтах объявлении уже предлагают услугу — постоять в очереди за 500 рублей.