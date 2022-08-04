Подножка на льду: российской сборной по фигурному катанию урезали квоту

Международный союз конькобежцев максимально сократил квоту для сборной России

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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Теперь в 2024 году на чемпионате мира Россию максимум представит один участник в каждой программе.

Неожиданный удар нанес по российскому фигурному катанию Международный союз конькобежцев.

Сборную России лишили максимальной квоты на чемпионат мира. Если нашу команду и допустят до соревнований в следующем году, то представлять страну в каждом виде сможет только один спортсмен или пара.

При этом фигуристы сохранили по три квоты в каждой дисциплине на предстоящем чемпионате Европы.

Напомним, два месяца назад Международный союз конькобежцев бессрочно отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований.

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