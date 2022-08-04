На Пятом канале акция «День добрых дел» для Насти Моревой

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Изобрести лекарство, чтобы никто не умирал, мечтает вот эта маленькая девочка, которая сама сейчас нуждается в очень серьезной помощи. У Насти с рождения проблемы со слухом. И к своим всего лишь семи годам она успела перенести несколько неудачных операций.

Были осложнения, которые чуть не лишили ее жизни. Сегодня остался единственный шанс слышать — специальный аппарат, который имплантируют врачи. Но на операцию снова нужны деньги, почти полтора миллиона рублей. А у семьи давно уже нет ресурсов. В День Добрый Дел на Пятом помочь можем мы с вами.

Для этого достаточно отправить сообщение с суммой, которую вы готовы пожертвовать на короткий номер 2222 или просто отсканировать QR-код, который сейчас на экране.

Капли, мази, таблетки. Лекарства семилетней Насти занимают две коробки. И каждый день — обязательная, неприятная процедура.

Кожа натянута как барабан, там больше не растут волосы, и постоянно возникают трещины. И это — лишь косметические последствия неудавшейся операции по возвращению слуха. Девочка едва не поплатилась жизнью.

«Я заметила, что из ушка начала вытекать жидкость. На КТ была обнаружена дырка в черепную полость и получается, что мозг вывалился на слуховые косточки. И слуха у нее тоже не было», — рассказала Юлия Мамонтова, мама Насти.

А ведь хирурги обещали — Настя будет слышать. Она родилась глухой на правое ухо — во время беременности ресурсов организма мамы не хватило на двоих малышей. На УЗИ родителей обрадовали: «королевская двойня» — сразу мальчик и девочка. Счастью родителей не было предела. И только после родов врачи сообщили: с Никитой все в порядке, а вот в недоразвитой ушной раковине Насти нет слухового прохода.

«Когда нам в детском саду говорят шепотом — мне приходится поворачиваться, чтобы услышать», — говорит девочка.

«Если она от меня далеко отбегает, она уже не слышит, с какой страны я ее зову, машина с какой стороны. Она не ориентируется», — сетует мама Насти.

Вернуть слух девочке не смог ни один хирург. После повторной коррекции стало только хуже: слуховой проход сузился до миллиметра, в нем скапливалась жидкость, появился грибок.

«Когда делали первую операцию у нее получается сделали лысину вот здесь, взяли кожу с одной ручки и с двух ножек. Во время второй операции ей сделали шрам в паху. Ну я поняла — может, хватит», — рассказала Юлия Мамонтова.

Результаты обследования Насти мама отправила в Калифорнийский институт уха. 84 тысячи долларов на операцию за океаном собирали с помощью фондов. Американские врачи тоже были уверены в успехе. Но во время операции обнаружили опухоль, которая успела инфицировать протез и разъесть кости черепа. Спасать пришлось уже не слух, а жизнь. Теперь единственный шанс Насти — слуховой аппарат.

«Это имплантируемое устройство уходит под кожу. Оно будет стимулировать звук через кость до нормального уровня. Это единственная возможность вернуть слух», — объясняет хирург Калифорнийского института уха Международного центра атрезии и микротии Джозеф Роберсон.

Слуховой аппарат и операция в американской клинике будут стоить 28 тысяч долларов, это более полутора миллиона рублей. На этот раз врачи из США дают гарантию: Настя сможет учиться в обычной школе. Она готовится пойти в первый класс и мечтает стать ученым.

«Изобрести ангельские крылья, чтобы летать и увидеть ангелов, я так мечтаю, а еще зелье чтобы никто не умирал», — поделилась планами на будущее Настя.

Для мамы Насти ангелы — все люди, которые помогли, когда счет за операцию был в три раза больше. Она верит — если удалось тогда, получится и сейчас.

«Я на коленях стою… Все в наших руках, в ваших руках. В руках людей», — рассказала мама Насти.

Вместе мы можем помочь Насте полноценно услышать мир и слова, которые в нем пока говорятся только шепотом.