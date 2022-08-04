Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Зеленский хочет личного разговора с президентом Китая

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 56

Украинский президент считает, что сможет уговорить Китай применить свою экономическую и политическую власть, чтобы уговорить Москву остановить спецоперацию.

Зеленский хочет личного разговора с президентом Китая

Фото: Instagram* / zelenskiy_official

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Украинский лидер Владимир Зеленский хочет поговорить о конфликте на Украине «напрямую» с председателем Китая Си Цзиньпином.

«Я хотел бы поговорить напрямую. У меня был один разговор с Си Цзиньпином, который состоялся гол назад», — сказал Зеленский китайскому изданию South China Morning Post.

Президент Украины делает акцент на том, что с Китаем не было никаких разговоров, однако, поясняет украинский лидер, такой бы диалог или серия переговоров была бы полезна.

Находясь в плену иллюзий, Зеленский уверен, что Пекин может использовать свое политическое и экономическое влияние для воздействия на Москву, чтобы остановить проведение спецоперации.

Впрочем, властям КНР суйчас не до украинского президента. У них есть проблемы посерьезнее. Ранее 5-tv.ru подробно освещал визит  Ненси Пелоси на Тайвань. Пролетев через закрытое Китаем воздушное пространство. Несмотря на все протесты Пекина, исторический визит спикера Палаты представителей Конгресса США на остров состоялся.

Принимали и провожали ее там тепло. Но Пелоси удалось разжечь и настоящий огонь негодования. Визит спикера Палаты представителей Конгресса США уже назвали «ходом без стратегии» и «новой головной болью для Байдена».

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