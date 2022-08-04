Миллионные гонорары: Галкин жирует за границей, получая деньги за оскорбление РФ

Возвращаться на родину юморист пока не планирует. Впрочем, он уже наговорил про Россию столько, что и не надо.

В начале специальной военной операции проводимой Россией по защите Донбасса шоумен Максим Галкин вместе с певицей Аллой Пугачевой покинул страну. В текущее время семья проживает в Прибалтике. Артист, живя за границей не раз резко высказывался о России и ее жителях.

В отличие от своего мужа Пугачева не комментирует происходящее, а сообщает, что они находятся то на лечении, то на отдыхе.

Наперекор всем слухам о бедственном положении сбежавшего за бугор юмориста выяснилось, что он все же способен покорить сердца европейцев. Это и положительным образом сказалось и на кошельке Галкина. Он является самым высокооплачиваемым артистом из РФ в Европе.

Сейчас же ему удается активно выступать в европейских странах, позже он планирует поехать с туром в США. При этом сообщается, что его средний чек за концерт начинается от шести миллионов рублей. Можно уверенно сказать, что юморист, получая такие деньги, не просто не бедствует, а жирует за границей. Сумма действительно приличная, даже если сравнивать с деньгами коллег по цеху артиста.

Важно отметить, что на зарубежных концертах Галкин откровенно оскорбляет Россию, шутит над политикой страны и россиянами, а также над спецоперацией России по защите Донбасса. Для шоумена, видимо, нет ничего святого: он даже глумился над бабушкой-героиней, вышедшей к националистам со знаменем Победы.

Кроме того, как пишет сайт KP.RU, телеведущего даже приглашали на израильское телевидение, но тот отказался из-за плотного графика и ежемесячных гастролей.

Причиной успеха Галкина у западной общественности объясняется тем, что он и прежде не раз гастролировал по Европе и США.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что уехавшая во Францию Литвинова призналась в тоске по дому и желании вернуться.