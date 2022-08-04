Политик пытается завоевать внимание публики путем неприкрытой русофобии. Но общество его политику совсем не разделяет.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Martyn Wheatley; 5-tv.ru

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Один из самых вероятных претендентов на кресло премьера Великобритании Риши Сунак заговорил, как его бывший начальник Борис Джонсон. Для занятия высокой должности политик решил прибегнуть к проверенному средству — русофобии. Сунак заявил, что в случае его избрания премьером, он усилит санкции против России.

«Нам нужно делать два дела: с одной стороны, усиливать Украину, а с другой — ослаблять Россию. Как министр финансов, я смог найти два миллиарда фунтов бюджетных средств, чтобы мы могли передать их Украине в виде военной и экономической помощи, в которой они нуждались», — заметил политик.

Впрочем, подобные заявления становятся все менее популярными. Даже в Штатах от помощи Украине уже порядком подустали. По данным издания National Journal, республиканцы потребовали предоставить полный отчет о помощи Киеву. Некоторые из них заявили, что эти 40 миллиардов долларов было бы лучше потратить на нужды американцев.

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