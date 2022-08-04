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МИД РФ выразил протест послу Норвегии из-за русофобских высказываний консула

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Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 40

Инцидент произошел в одном из городов России.

МИД РФ выразил протест послу Норвегии из-за русофобских высказываний консула

Фото: © РИА Новости / Алексей Дружинин

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В МИД РФ вызвали посла Норвегии Руне Ресаланда после заявлений работника генконсульства Элисабет Эллингсен, устроившей скандал. Она заявлявляла, что ненавидит русских в одном из отелей Мурманска.

«После произошедшего пребывание Э. Эллингсен на территории Российской Федерации невозможно», — отметили в российском МИД.

Как отметила официальный представитель министерства Мария Захарова, заявление коллег из Норвегии, которые выражают сожаления по поводу такого возмутительного инцидента, приняты к сведению. Однако пребывание дипломата в России не представляется возможным.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Захарова не без иронии отнеслась к призыву Владимира Зеленского по отношению к Китаю. Накануне он предложил стране вступить в союз с западными странами в борьбе против России. Так президент Незалежной надеется получить еще одного союзника по вопросу украинского конфликта.

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