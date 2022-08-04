США перестали поставлять для российских детей жизненно важный препарат

Лекарство «Дриптан» стремительно заканчивается в аптеках. Между тем, поставщики обещают, что в ближайшие месяцы ситуацию удастся разрешить.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Gregor Macak Martin; 5-tv.ru

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Американская фармацевтическая компания Abbott приостановила поставки в Россию урологического препарата «Дриптан». Его особенность в том, что это единственное такого рода лекарство, которое могут принимать дети младше 14 лет. А речь идет о сотнях тысяч пациентов.

«Катастрофичности нет. Но нехватка его заметна. Без „Дриптана“, конечно, жить сложнее нашим пациентам и нам тоже — мы рассчитываем на определенный эффект при назначении комбинированной терапии. Этот препарат необходим нам также при использовании дренажей, катетеров, как средство, которое уменьшает какие-то побочные явления при ношении катетера. Он используется как в раннем постоперационном периоде, так и в долгосрочной перспективе», — заметила детский уролог-андролог Галина Кузовлева.

В компании Abbott заявили, что перебои с поставками вызваны обновлением производственных процессов, и подчеркнули, что антироссийские санкции к проблеме никакого отношения не имеют, а также пообещали вернуть лекарство в российские аптеки к весне следующего года.

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