Поблажек не ждите: цены на газ в Германии поднимут на 133% из-за санкций
В Германии из-за санкций цены на газ поднимут на 133%
Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru
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Антироссийская политика больно бьет по тем, кто ее придерживается. Но почему из-за необдуманных действий властей страдают обычные люди?
Власти Германии согласовали введение государственной надбавки на газ. Продиктовано это заботой о немецких энергетических компаниях, которые переживают непростые времена на фоне конфронтации Европы с Россией. А платить за все, как это часто бывает, придется обычным потребителям.
Как пишет издание Der Tagesspiegel, постановление вступит в силу в середине августа и уже осенью повышение цен на голубое топливо дойдет до простых немцев. Узнав об этом, люди освистали вице-канцлера Роберта Хабека, который назвал рост цен «вкладом в борьбу с президентом России».
Несколько дней назад также стало известно, что немецкая компания RAIN Energy с октября поднимет цены на газ для жителей Кельна сразу на 133%!
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