Не менее сложная ситуация на Ямале. Там помимо леса загорелись торфяники.

Фото, видео: Денис Бушковский / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

В России стремительно растет площадь лесных пожаров. Наиболее сложная обстановка сейчас в Якутии, там горит более 50-ти тысяч гектаров тайги.

А это кадры с Ямала. Там спасатели уже несколько суток пытаются сдержать распространение огня. Помимо лесов горят торфяники. Салехард окутал смог.

И дело даже не в местных пожарах. Дым пришел из соседнего Ханты-Мансийского округа, где ситуация близка к критической.
Там полыхает около 40 тысяч гектаров леса. Огонь тушат более тысячи человек. На помощь местным спасателям прибыли специалисты из других регионов.

Жителям Нижневартовска советуют не открывать окна и носить респираторы или влажные маски — в городе сильное задымление.
На запах гари также жалуются жители Сургута и Ханты-Мансийска.

+29° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 35%
60.26
0.02 61.09
-0.03
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 5 августа

Последние новости

18:50
Обвел вокруг пальца: зачем Разин выводил двойника Шатунова на сцену
18:46
Директор Института ТПМ СО РАН Шиплюк задержан по подозрению в госизмене
18:31
В Посольстве Латвии приостановили прием заявлений на визы от россиян
18:15
Здесь птицы не поют, деревья не растут: почему ваш дом отнимает всю энергию
18:00
Глава Херсонской ВГА Владимир Сальдо находится в медикаментозной коме
17:48
В Минцифры исключили замедление мобильного интернета в России

Сейчас читают

Диетолог Соломатина: пиво в жару обезвоживает и вредит организму
Соседов о критике Шукшиной в свой адрес: «Не надо считать себя прокурором русской жизни!»
Потеряла ребенка на съемках и не стала мамой к своим 50: что случилось с актрисой Колгановой
ТОП-8 лучших плодово-ягодных кустарников для дачи

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год