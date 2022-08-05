Никита Малинин сменил музыкальное направление и начал выступать на закрытых вечеринках. Но почему?

Журналист Михаил Шахназаров заявил об отсутствии способностей к пению у сына певца Александра Малинина Никиты. Своим мнением он поделился в эфире шоу «Полный абзац». Недавно Шахназаров побывал на их концерте.

«Я видел афишу в Сочи: Александр Малинин и сын. Но это вообще караул. Ребенок вообще петь не умеет», — сказал критик.

По признанию Шахназарова, он вырос на лучших музыкальных образцах России и Запада, поэтому, если музыка некачественная, она его не интересует. Также журналист подчеркнул, что является меломаном.

Никита Малинин стал знаменитым после шоу «Фабрика звезд». Одна из его известных песен «Котенок», она вызвала фурор среди подростков, но, не принесла популярности, как у отца. Малинин-младший отмечал, что поменял стиль музыки. Более того, он не пытается стать известным.

После смены музыкального направления, он пропал из эфиров телеканалов и больше начал выступать в клубах и на закрытых вечеринках.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Малинин начал стремительно лысеть из-за болезни.