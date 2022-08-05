По словам представителей корпорации, блогера несколько раз «заклинали» молчать на тему спецоперации с помощью неких «страйков».

В Google объяснили причину удаления YouTube-канала Пучкова

Фото: Анна Майорова / ТАСС

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Американская корпорация Google, владеющая видеохостингом YouTube, объяснила причину блокировки канала российского блогера Дмитрия Пучкова (более известного под псевдонимом Гоблин).

Как заявили в пресс-службе компании, Пучкова они считают виновным в «разжигании ненависти» и нарушении политики YouTube. По словам сотрудников видеоплатформы, за последние 90 дней Гоблину были выставлены три страйка.

«Мы удалили контент с канала Дмитрия Пучкова и вынесли ему страйк за нарушение нашей политики в отношении разжигания ненависти», — рассказали представители пресс-службы в беседе с РБК.

В правилах YouTube есть закон, согласно которому при нарушении автору канала выносится страйк — предупреждение. Первый страйк действует 90 дней и замораживает канал на неделю, второй страйк длится столько же, но заморозка увеличивается вдвое — пользоваться «детищем» нельзя уже две недели. Третье предупреждение — последнее и блокирует канал навсегда.

Интересно, что обычно страйки и блокировки связаны с нарушением авторских прав, но с началом специальной военной операции Google заняли экстремально проукраинскую позицию и стали массово блокировать российские каналы.

Однако Дмитрия Пучкова удаление канала особо не расстроило, и новый проект блогер создавать не планирует. По словам Гоблина, видео с заблокированной страницы он заблаговременно перенес на Rutube и другие платформы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему блогеры не верят в уход социальной сети TikTok из России.

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В Google объяснили причину удаления YouTube-канала Пучкова

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