Алла Пугачева приобрела барокамеру за три миллиона рублей

Уехавшая из России Алла Пугачева сделала дорогую покупку в Израиле. Там она приобрела барокамеру за три миллиона рублей, чтобы поддерживать свое здоровье. Кстати, именно с этой целью, как ранее отмечала певица, она вместе с семьей отправилась в другую страну. Но после того как ее супруг Максим Галкин публично стал осуждать спецоперацию, все усомнились в словах звезды.

Однако, как оказалось, доля правды в них все-таки была. Ведь дорогое медицинское оборудование люди просто так не покупают. Значит, на это есть серьезное основание.

«Сеансы в этом аппарате снижают риски возникновения и развития многих болезней, способствуют укреплению иммунитета, снимают стресс и усталость, улучшают психоэмоциональное состоянии, работу органов пищеварения и сердечно-сосудистой системы», — рассказали StarHit.ru в компании, куда обратилась Пугачева.

При этом, уточнили в магазине медтехники, огромная капсула весом 200 килограммов пока так и не дошла до артистки. Как оказалось, сначала некому было принять груз аэропорту, а потом артистка перебралась жить в Латвию, хотя должна была сама встречать товар. В свою очередь менеджер артистки на связь с продавцом тоже перестала выходить. Похоже, аппарат еще долго будет ждать своего часа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что автомобиль Аллы Пугачевой объявили в розыск.