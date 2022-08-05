На Запорожской АЭС после обстрела ВСУ возник пожар

Пожар возник на Запорожской АЭС поста атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление местных властей.

Известно, что также оборваны две линии электропередачи, которые обеспечивают правильное функционирование энергоблоков.

Информации о работе Запорожской АЭС пока не поступало, как и о пострадавших.