Испанские маньяки вкалывают девушкам на дискотеках неизвестные вещества
В результате инцидентов госпитализировали уже троих пострадавших.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Павел Кашаев; 5-tv.ru
Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости
Маньяки со шприцами перепугали посетительниц испанских дискотек. Десятки женщин обратились в полицию с жалобами на непонятные уколы. Только в одной Каталонии — более 20 инцидентов. По словам пострадавших, неизвестные на танцполе пытались незаметно ввести им какое-то вещество.
На музыкальном фестивале в Валенсии после таких уколов трех девушек госпитализировали. При этом, ни одна из жертв инъекции не заявила об ограблении или домогательствах. Полиция по всей стране пытается выяснить, кто и зачем охотится на женщин — со шприцами, но никаких версий пока нет.
Читайте также
35%
0.11 61.36
0.27
Нашли ошибку?