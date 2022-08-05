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Глава Херсонской ВГА Владимир Сальдо находится в медикаментозной коме

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 65

Госпитализированного главу Херсонской ВГА доставят в Москву

Глава Херсонской ВГА Владимир Сальдо находится в медикаментозной коме

Фото: © РИА Новости / РИА Новости

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По данным имеющимся данным, состояние госпитализированного оценивается как средней степени тяжести.

Глава военно-гражданской администрации Херсонщины Владимир Сальдо находится в медикаментозной коме. Как сообщает RT, его состояние оценивается как средней степени тяжести.

В пресс-службе главы ВГА информацию подтвердили. Точная причина госпитализации пока не названа. Отмечается, что ухудшение самочувствия Сальдо могло спровоцировать тяжелое физическое и психическое перенапряжение, которые политик перенес за последние месяцы.

«В связи с состоянием здоровья главу администрации Херсонской области транспортируют в Москву. По результатам медобследования было принято решение о переводе Владимира Сальдо в НИИ Склифосовского, где ему будет оказываться квалифицированная медицинская помощь», — подчеркнули представители администрации Владимира Сальдо.

Уточнялось, что борт с главой администрации Херсонской области отправляется в Москву из Семфирополя.

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