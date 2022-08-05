Завершились переговоры Путина и Эрдогана, встреча продолжалась более четырех часов

Встреча Путина и Эрдогана длилась более четырех часов

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

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Главы России и Турции обсуждали мировые проблемы в Сочи. Список затронутых тем максимально обширный.

Президент России Владимир Путин провел встречу с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи. Лидеры двух государств беседовали более четырех часов. За это время был поднят целый ряд насущных вопросов. О деталях рассказали в Кремле.

Отмечалось, что в начале встречи Путин заявил о намерении подписать договор о развитии торгово-экономических связей необъятной и Турции. Кроме того, российский лидер подчеркнул, что в этом вопросе стороны достигли полного согласия.

Известно также, что президент РФ поблагодарил Эрдогана за роль в достижении консенсуса по зерну и высоко оценил работу «Турецкого потока». Владимир Путин назвал его одним из важнейших путей поставок газа.

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