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Турция частично оплатит поставки российского газа в рублях

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 27

Тема доставки топлива в страну была основной на переговорах президента РФ Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи.

Турция частично оплатит поставки российского газа в рублях

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына

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Турция начнет частично оплачивать поставки российского газа в рублях. Такое решение было принято после переговоров Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи, рассказал российский вице-премьер Александр Новак.

«Конечно, важным аспектом переговоров была тема поставки газа в Турецкую Республику, который в достаточно большом объеме поставляется — 26 млрд куб. м ежегодно. Президенты договорились о том, что мы начинаем частично поставки газа и их оплату в рублях», — подчеркнул Новак.

Также вице-премьер уточнил, что страны начнут стремиться к расчетам в национальных валютах.

По словам Новака, на переговорах глав двух государств был достигнут целый ряд соглашений. И не только в сфере энергетики.

«Подробно обсуждалось строительство АЭС „Аккую“ и выход в сроки 2023 года для запуска этого проекта», — привел пример Александр Новак.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эрдоган заявил об открытии новой страницы в отношениях с Россией.

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