Названа причина отказа Добронравова от съемок в новых «Сватах»

Многие считают, что исполнитель роли Ивана Будько решил покинуть проект из-за Анны Кошмал. Свет на ситуацию пролил режиссер сериала Эдуард Радзюкевич.

Один из самых ярких и полюбившихся героев сериала «Сваты» Иван Будько больше не появится в знаменитой комедии. Такое решение принял исполнитель роли Федор Добронравов.

Еще в прошлом году на федеральном канале вышел седьмой сезон популярного сериала. Многие поклонники посчитали его завершающим, но оказались не правы. Уже этой зимой планируются съемки следующих серий любимой комедии, что сильно обрадовало фанатов. Однако грандиозную новость омрачил уход Федора Добронравова. Режиссер сериала Эдуард Радзюкевич прокомментировал случившееся событие.

«Тут, как и в любом другом деле, все хорошо в меру. По поводу ухода Добронравова — надо понимать, что каждый сам для себя решает, когда стоит уходить. И если Федя решил уйти, то это абсолютно его дело, значит, решил, что хватит», — заявил он в беседе с NEWS.ru.

Некоторые зрители уверены, что на решение артиста могла повлиять ярость Анна Кошмал, которая в пятом, шестом и седьмом сезонах сыграла внучку Ивана Будько. Насколько известно, исполнительница роли Жени Ковалевой ушла из проекта с большим скандалом.

Его причиной стало разное видение на спецоперацию по защите Донбасса. Кошмал поддалась антироссийским настроениям и крайне негативно отнеслась к ситуации на Украине. Ее коллеги по цеху, напротив, или поддерживали Россию, или предпочитали не высказываться.

Стало ли это причиной ухода Федора Викторовича — неизвестно. Однако своего персонажа актер действительно любил. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как одна фраза Добронравова показала его истинное лицо.