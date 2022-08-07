Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Названа причина отказа Добронравова от съемок в новых «Сватах»

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 3 735

Режиссер «Сватов» назвал причиной ухода Добронравова из сериала соображениями о мере

Названа причина отказа Добронравова от съемок в новых «Сватах»

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел_Бедняков

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Многие считают, что исполнитель роли Ивана Будько решил покинуть проект из-за Анны Кошмал. Свет на ситуацию пролил режиссер сериала Эдуард Радзюкевич.

Один из самых ярких и полюбившихся героев сериала «Сваты» Иван Будько больше не появится в знаменитой комедии. Такое решение принял исполнитель роли Федор Добронравов.

Еще в прошлом году на федеральном канале вышел седьмой сезон популярного сериала. Многие поклонники посчитали его завершающим, но оказались не правы. Уже этой зимой планируются съемки следующих серий любимой комедии, что сильно обрадовало фанатов. Однако грандиозную новость омрачил уход Федора Добронравова. Режиссер сериала Эдуард Радзюкевич прокомментировал случившееся событие.

«Тут, как и в любом другом деле, все хорошо в меру. По поводу ухода Добронравова — надо понимать, что каждый сам для себя решает, когда стоит уходить. И если Федя решил уйти, то это абсолютно его дело, значит, решил, что хватит», — заявил он в беседе с NEWS.ru.

Некоторые зрители уверены, что на решение артиста могла повлиять ярость Анна Кошмал, которая в пятом, шестом и седьмом сезонах сыграла внучку Ивана Будько. Насколько известно, исполнительница роли Жени Ковалевой ушла из проекта с большим скандалом.

Его причиной стало разное видение на спецоперацию по защите Донбасса. Кошмал поддалась антироссийским настроениям и крайне негативно отнеслась к ситуации на Украине. Ее коллеги по цеху, напротив, или поддерживали Россию, или предпочитали не высказываться.

Стало ли это причиной ухода Федора Викторовича — неизвестно. Однако своего персонажа актер действительно любил. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как одна фраза Добронравова показала его истинное лицо.

+19° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
60.37
0.11 61.36
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:29
Пушков назвал «самый страшный кошмар» Запада после встречи Путина и Эрдогана
7:23
Так не бывает: падения и взлеты Софии Ротару
7:10
Ротару объявилась после долгого отсутствия и заявила об отъезде в деревню
6:51
Карандаши известной чешской марки резко подорожают из-за санкций России
6:32
Названа причина отказа Добронравова от съемок в новых «Сватах»
6:13
Гастроэнтеролог назвала симптомы после еды, при которых нужно вызвать скорую помощь

Сейчас читают

Диетолог Соломатина: пиво в жару обезвоживает и вредит организму
Галкин высмеял русских на концерте в Латвии: «Вообще не понимают, за что заплатили»
Потеряла ребенка на съемках и не стала мамой к своим 50: что случилось с актрисой Колгановой
Какие изменения ждут россиян в августе 2022 года

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год