Завтрак с видом на пламя: в Исландии огненным фонтаном извергается древнейший вулкан

Фаградальсфьядль мирно дремал целых 6000 лет.

В распоряжении 5-tv.ru появились кадры извержения древнейшего вулкана под названием Фаградальсфьядль, который находится неподалеку от Рекьявика. На видео можно увидеть, как грозный вулкан выпускает в небо фонтаны из лавы, которая растекается десятками огненных рек.

К слову, Фаградальсфьядль мирно спал шесть тысячелетий, а в марте этого года начал понемногу просыпаться. Эксперты предполагают, что пробуждение может длиться несколько лет.

При извержении никто не пострадал, но почти сразу туристы и жители близлежащих городов примчались, чтобы своими глазами понаблюдать за этим невероятным зрелищем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на Курильских островах проснулся вулкан Эбеко. Туристам удалось застать гигантский столб дыма, которым Эбеко сообщил о своем бодрствовании.