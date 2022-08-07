Всего в колодце находились 12 человек. Девяти из них удалось спасти, двое погибли. Продолжаются поиски еще одного.

Найден мертвым второй из пропавших в коллекторе Москвы рабочих

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Второго из трех пропавших рабочих в коллекторе Москвы обнаружили мертвым. Об этом стало известно 5-tv.ru.

Ранее в Москве трое рабочих пропали без вести в канализационном коллекторе. Все произошло, когда бригада чистила водосток. Начался ливень, и мужчин унесло мощным потоком воды в сторону Москвы-реки.

На поиски людей выслали катер. Всего в колодце находились 12 человек. Многие из них смогли выбраться на поверхность самостоятельно. Троих подняли спасатели. Один человек был без сознания.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Titov; 5-tv.ru

Позже тело одного из пропавших в московском коллекторе рабочих нашли в районе улицы Марьинский Парк. Это приблизительно в трех километрах от места трагедии.

Грозы, ливни и сильный ветер в Москву принес холодный фронт с Северо-Запада. В некоторых районах Подмосковья прошел град. О непогоде синоптики предупреждали заранее. Циклон из Прибалтики протянулся на тысячи километров. Еще раньше шторм обрушился на Петербург и Псков. Из-за дождей в Москве и области объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

+22° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
60.37
0.11 61.36
0.27
Рунический гороскоп с 8 по 14 августа для всех знаков зодиака на неделю

Последние новости

22:43
Победителя чемпионата по лени в Черногории отправят в этнодеревню
22:19
Борисова призналась, почему у нее трясутся руки: «Загружена препаратами»
22:05
Третьего пропавшего в коллекторе Москвы рабочего нашли мертвым
22:02
Брат Галкина незаметно приехал в Россию
21:46
Последствия удара по Алчевску: ВСУ бьют по жилым домам ракетами HIMARS
21:45
Найден мертвым второй из пропавших в коллекторе Москвы рабочих

Сейчас читают

Из последних сил: западные СМИ уничтожили имидж ВСУ как возможного победителя
«Би-2» покинули Россию
«Лошадь сдохла»: режиссер «Сватов» о продолжении съемок без Добронравова
Какие изменения ждут россиян в августе 2022 года

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год