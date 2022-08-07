Найден мертвым второй из пропавших в коллекторе Москвы рабочих
Всего в колодце находились 12 человек. Девяти из них удалось спасти, двое погибли. Продолжаются поиски еще одного.
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
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Второго из трех пропавших рабочих в коллекторе Москвы обнаружили мертвым. Об этом стало известно 5-tv.ru.
Ранее в Москве трое рабочих пропали без вести в канализационном коллекторе. Все произошло, когда бригада чистила водосток. Начался ливень, и мужчин унесло мощным потоком воды в сторону Москвы-реки.
На поиски людей выслали катер. Всего в колодце находились 12 человек. Многие из них смогли выбраться на поверхность самостоятельно. Троих подняли спасатели. Один человек был без сознания.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Titov; 5-tv.ru
Позже тело одного из пропавших в московском коллекторе рабочих нашли в районе улицы Марьинский Парк. Это приблизительно в трех километрах от места трагедии.
Грозы, ливни и сильный ветер в Москву принес холодный фронт с Северо-Запада. В некоторых районах Подмосковья прошел град. О непогоде синоптики предупреждали заранее. Циклон из Прибалтики протянулся на тысячи километров. Еще раньше шторм обрушился на Петербург и Псков. Из-за дождей в Москве и области объявлен оранжевый уровень погодной опасности.
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