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Симоньян рассказала о своей свадьбе: «В старом платье, со сломанным ногтем»

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 34

Симоньян вышла замуж за Кеосаяна в старом платье и с самодельной прической

Симоньян рассказала о своей свадьбе: «В старом платье, со сломанным ногтем»

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Журналистка поделилась с подписчиками деталями своей первой свадьбы.

Маргарита Симоньян рассказала подписчикам о том, как выходила замуж за Тиграна Кеосаяна. Оказалось, что вопреки обычаям знаменитостей, свадьба медиаменеджера и режиссера была крайне скромной. По признанию Симоньян, она даже не воспользовалась услугами профессиональных стилистов и визажистов и готовилась к важному дню сама.

«В старом платье и кардигане, со сломанным ногтем, в самодельной прическе и с самодельным макияжем я только что первый раз в жизни вышла замуж. И последний, разумеется», — написала главред RT в соцсети.

Известно, что Симоньян и Кеосаян состоят в отношениях с 2012 года, однако узаконить их решили всего несколько месяцев назад. Бракосочетание звезд прошло 3 марта в одном из столичных загсов, напоминает 7Дней.ru. Всего за день до торжества Симоньян поделилась планами с подписчиками. Ранее режиссер не раз делал возлюбленной предложение, но она отказывалась, предпочитая жить в фактическом, а не официальном браке.

Звездная пара воспитывает троих детей: в августе 2013 года у них родилась дочь Марьяна, в сентябре 2014-го — сын Баграт, а в октябре 2019-го — вторая дочь Маро.

Ранее 5-tv.ru опубликовал фото подросших дочерей Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна.

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