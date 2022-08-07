Найдено тело одного из пропавших в московском коллекторе рабочих
Поиски еще двоих продолжаются.
Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov
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Тело одного из пропавших в московском коллекторе рабочих нашли в районе улицы Марьинский Парк. Об этом сообщает прокуратура Москвы.
Согласно карте Москвы это приблизительно в трех километрах от места трагедии.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, восемь рабочих провалились в колодец в ходе очистных работ в канализационном коллекторе на Краснодарской улице в районе Люблино. Пятеро успели быстро выбраться на поверхность. Поиски еще троих ведутся уже несколько часов. Предварительно, их могло смыть в сторону Москва-реки из-за обрушившейся стены в колодце.
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