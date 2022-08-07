Найдено тело одного из пропавших в московском коллекторе рабочих

Тело одного из пропавших в московском коллекторе рабочих нашли в районе улицы Марьинский Парк. Об этом сообщает прокуратура Москвы.

Согласно карте Москвы это приблизительно в трех километрах от места трагедии.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, восемь рабочих провалились в колодец в ходе очистных работ в канализационном коллекторе на Краснодарской улице в районе Люблино. Пятеро успели быстро выбраться на поверхность. Поиски еще троих ведутся уже несколько часов. Предварительно, их могло смыть в сторону Москва-реки из-за обрушившейся стены в колодце.