Отпинали и потащили: что известно о драке с участием бойцов MMA под Петербургом

Участники колотили друг друга не на ринге, а прямо во дворе спального района, под прицелами камер смартфонов разбуженных местных жителей.

Уголовное дело возбуждено из-за массовой драки, произошедшей сегодня ночью в Мурино. Там на кулаках и пистолетах сошлись десятки молодых людей. Свидетелем конфликта стал известный боец MMA Артем Тарасов, его коллегу — мастера спорта Руслана Булгучева — с места драки госпитализировали со рваными ранами груди и ног. Максим Облендер разбирался, кто, кого и за что.

Происходящее напоминало шоу по боям без правил. Правда, участники колотили друг друга не на ринге, а прямо во дворе спального района, под прицелами камер смартфонов разбуженных местных жителей. Отношения выясняли с особым рвением, а когда кулачные аргументы закончились, началась стрельба.

«На вид около 25–30 человек, что-то не поделили. Большая драка была, соответственно из пистолета стреляли. Товарища одного об машину брякнули, отпинали и волоком куда-то потащили», — рассказал очевидец происходящего Александр.

За десять минут на номер 112 поступило три десятка заявок от жильцов. Сотрудники полиции на место приехали оперативно, однако участники конфликта скрылись. Все что осталось — искать записи камер наблюдения, говорить с очевидцами и осматривать место происшествия. На небольшом участке нашли 11 гильз, три газовых аэрозольных баллончика и нож.

С первыми звуками выстрелов участники драки бросились врассыпную. Камеры наблюдения успели запечатлеть цветной автомобиль, такой не спутаешь с другими. Заметили и его владельца в приметной черной куртке и в желтых тапочках — Артема Тарасова, профессионального бойца смешанных единоборств.

«Я был на месте происшествия, в драке не участвовал. Произошла она из-за двух людей, которые не поделили что-то. Одни пришли с оружием, а другие без оружия. У меня, слава Богу, проблем нет ни со здоровьем, ни с чем. Потому что по мне не попали», — сказал Тарасов.

Что не поделили, осталось загадкой. Кто участвовал, кто не участвовал, будут выяснять уже сотрудники полиции, записей камер предостаточно. Известно точно, что с места боя был госпитализирован еще один боец ММА. Тренер по смешанным единоборствам, мастер спорта Руслан Булгучев. Когда все разбежались, он остался на месте со рваными ранами. Нокаутировали, выстрелив в грудь и по ногам не меньше четырех раз.

Уже возбуждено уголовное дело по части второй статьи 213 «Хулиганство». В том, чтобы участников конфликта нашли, заинтересованы и жители Мурино. Они тоже пострадали от боев без правил под окнами. У этого мужчины сильно помяли машину, придется теперь менять крыло.