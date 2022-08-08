Финляндия намерена противостоять транзитному туризму из России
Ужесточение режима поддерживают и жители страны.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Виктор Лисицын; 5-tv.ru
Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости
МИД Финляндии намерен отказывать в повторной выдаче виз россиянам, которые использовали страну лишь для проезда в ЕС.
В Хельсинки обратили внимание на растущий поток транзитного туризма. Многие россияне в самом деле часто направляются в страны Средиземноморья при помощи финского шенгена. Этот маршрут стал популярен в связи с отменой прямого авиасообщения.
В качестве ответной меры Финляндия также намерена сокращать число одобренных заявлений на въезд, а также затягивать срок их рассмотрения. Ужесточение режима поддерживают и жители Финляндии. По данным опроса местного телеканала, прекращение выдачи туристических виз россиянам поддержали 58% респондентов.
Читайте также
83%
-0.05 61.16
-0.20
Нашли ошибку?