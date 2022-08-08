Это самоубийство: в ООН осудили обстрел Запорожской АЭС

Антониу Гуттериш призвал к необходимости привлечения иностранных специалистов для контроля за работой атомной электростанции.

Генеральный секретарь ООН осудил атаку на Запорожскую АЭС. Об этом Антониу Гуттериш высказался на пресс-конференции во время своего визита в Токио. Он подчеркнул, что объект должны контролировать, в том числе, иностранные специалисты.

«Любое нападение на атомную станцию — это самоубийство, и я надеюсь, что этим нападениям будет положен конец. Также я надеюсь, что МАГАТЭ сможет получить доступ к станции», — подчеркнул Гуттериш.

В минувшую субботу ВСУ трижды обстреляли город Энергодар и расположенную там атомную станцию. Всего по объекту выпустили 20 снарядов крупного калибра. Лишь по счастливой случайности они не попали в масло-мазутное хозяйство и кислородную станцию, удар по которым мог привести к крупному пожару и возможной радиационной катастрофе. В российском Минобороны эти обстрелы назвали актом ядерного терроризма со стороны Киева.