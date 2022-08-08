Россия восстановила поставки «голубого топлива» в Латвию

|
Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист 13

Импорт был остановлен в конце июля из-за нарушения условий отбора.

Россия восстановила поставки «голубого топлива» в Латвию

Фото: www.globallookpress.com / Виктор Лисицын

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Россия 5 августа восстановила поставки газа в Латвию после его прекращения в конце июля из-за нарушения условий отбора, как отмечали в корпорации «Газпром».

О возобновлении импорта сообщается на платформе Entsog. В частности через газоизмерительную станцию (ГИС) «Лухамаа» поступает около четырех миллионов кубометров в сутки. Станция является составляющей маршруты Валдай — Псков — Рига.

К слову, глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс 4 августа заявил, что страны ЕС могут рассмотреть вопрос частичной или полноценной отмены запрета на импорт эрегоресурсов из РФ на фоне все более ухудшающегося положения в вопросах энергоснабжения. При этом, за неделю до этого из Риги звучали откровенные заявления, что приостановка поставок «голубого топлива» никак не отразится на потребителях.

+19° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
60.32
-0.05 61.16
-0.20
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 8 августа

Последние новости

20:02
Россия восстановила поставки «голубого топлива» в Латвию
19:50
«Началось в январе»: Дакота рассказала о расставании с возлюбленным
19:42
Военкор «Известий» Денис Кулага показал последствия удара ВСУ по Светлодарску
19:32
«Завидую людям»: поджарому Звереву в плавках мешают загорать фанаты
19:25
Это самоубийство: в ООН осудили обстрел Запорожской АЭС
19:18
Путин наградил Карена Шахназарова и посла в Польше Андреева

Сейчас читают

Надежды все меньше: Борис Корчевников практически лишился слуха
Актер Соколов защитил Варшавера после скандалов с Поргиной и Захаровой
Артист не справляется: в США ищут замену Владимиру Зеленскому
Педагог Евгений Ямбург — об отмене ЕГЭ, учебе через TikTok, стрельбе в школах и буллинге

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год