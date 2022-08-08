Стриптизерша выставила трусы принца Гарри на продажу за десять тысяч долларов

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Герцог Сассекский до свадьбы с Меган Маркл попал в нелепый, но грязный скандал. В бильярд на раздевание ему лучше не играть.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ddp; 5-tv.ru

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Принц Гарри попал в нелепый, но грязный скандал. Его нижнее белье выставили на аукцион — и это не фигура речи.

Десять лет назад в Лас-Вегасе Гарри — известный король вечеринок — затеял игру в бильярд на раздевание с американской стриптизершей Кэрри Рояль.

Герцог Сассекский проиграл. В прессу тогда утекли фотографии, на которых принц был абсолютно голым. Однако история сегодня отозвалась громким эхом.

Оказывается, танцовщица все эти годы хранила нижнее белье принца. И сейчас, по словам Кэрри, настал идеальный момент, чтобы выставить его на аукцион и таким образом напомнить Гарри, каким веселым он был, пока не встретил Меган Маркл.

Стартовая цена за королевские трусы — десять тысяч долларов

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