Чемпионат Парагвая по футболу прервали из-за спящей собаки

Чемпионат Парагвая по футболу остановил дополнительный игрок на поле. Командам пришлось прервать матч из-за спящей собаки. Сну не помешал даже шум многотысячного стадиона.

Очевидцы предположили, что она недавно ощенилась и просто сбежала от беспокойных детей на отдых. Игроки вошли в положение и продолжили игру после того, как собака проснулась.