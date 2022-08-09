Чемпионат Парагвая по футболу прервали из-за спящей собаки
Болельщики предположили, что выбежавшая на поле бродяжка недавно ощетинилась и просто хотела немного отдохнуть от беспокойных детей. Пусть и на шумном многотысячном стадионе.
Фото, видео: www.globallookpress.com / NISHIKAWA, Tomoyuki; 5-tv.ru
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Чемпионат Парагвая по футболу остановил дополнительный игрок на поле. Командам пришлось прервать матч из-за спящей собаки. Сну не помешал даже шум многотысячного стадиона.
Очевидцы предположили, что она недавно ощенилась и просто сбежала от беспокойных детей на отдых. Игроки вошли в положение и продолжили игру после того, как собака проснулась.
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