Эштон Кутчер на время потерял зрение и слух из-за аутоиммунного заболевания

Муж Милы Кунис рассказал, что у него диагностировали очень редкую форму васкулита. Серьезный недуг едва не лишил актера и карьеры, и жизни.

Американский актер Эштон Кутчер в течение года боролся с серьезным заболеванием, которое на время лишило его всех жизненно важных сенсорных способностей — зрения и слуха. Об этом 44-летний артист рассказал в эфире Access Hollywood.

«Как и два года назад, у меня была эта странная, очень редкая форма васкулита. Она вырубила мне зрение, слух и двигательный аппарат <…> Мне потребовалось около года, чтобы восстановить все эти функции», — поделился актер.

Васкулит — заболевание, которое связано с воспалением и разрушением стенок кровеносных сосудов. То, через что прошлось пройти актеру в борьбе с недугом, оказало сильное влияние на его мировоззрение.

«Вы по-настоящему не цените многие вещи, пока не произойдет несчастье. Пока ты не скажешь: „Я не знаю, смогу ли я когда-нибудь снова видеть; я не знаю, смогу ли я когда-нибудь снова слышать; я не знаю, смогу ли я когда-нибудь снова ходить“», — сказал Кутчер.

К слову, бороться с васкулитом ему довелось не пришлось в одиночку. Его все время поддерживала жена — Мила Кунис. Они познакомились более 20 лет назад, однако сыграли свадьбу только в 2015 году, причем тайно. За год до брака в их паре родилась дочь Уайатт, а через год после — сын Димитрий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что супруга Эштона Кутчера выступила против русофобии. Семья Милы Кунис эмигрировала в США из Украины в 1991 году из-за антисемитских настроений, царящих в стране.