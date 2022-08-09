Google перестал работать у миллионов пользователей из-за взрыва в дата-центре

У миллионов пользователей по всему миру возникли проблемы с поисковиком Google после мощного взрыва в дата-центре корпорации в Айове. Об этом сообщается на порталах Sfgate.com и Downdetector.

Взрыв прогремел в комплексе Google, который находится рядом с парком у озера Манава. Это один из крупнейших дата-центров компании. Там расположены сотни суперкомпьютеров, предназначенных для обработки больших объемов данных и хранения информации.

Сообщается, что в результате происшествия ранения получили трое электриков.

После этого пользователи начали активно жаловаться на то, что поисковик Google перестал работать. Такие сообщения поступили от жителей Европы, США, Австралии, России и многих других регионов и стран.

«У меня были проблемы в течение примерно двух минут, а затем все снова заработало правильно»;

«Google карты, фото, YouTube — работают. Поиск — нет», — приводит комментарии пользователей URA.RU.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российская дочка Google подала заявление о своем банкротстве.