Сама королева русского шансона отъезд тщательно скрывает от публики.

Любовь Успенская уехала из России в неизвестном направлении и пока неизвестно, вернуться ли она обратно, сообщил адвокат Александр Добровинский в интервью Teleprogramma.pro. При этом предположил — возможно, сейчас королева русского шансона находится в Америке, ведь у нее есть гражданство этой страны.

«Она — гражданка США. Покинула страну, и непонятно, вернется ли», — кратко заявил Добровинский.

Ему стала известна информация о перемещениях знаменитости в связи с тем, что он представляет интересы Анны Кауфман. У нее с Успенской в мае произошел конфликт, в ходе которого пострадали ее собаки и дети. Поначалу история не оглашалась публике, но через время по интернету стали гулять кадры с участием возмущенной Успенской. Артистка якобы избила животных Кауфман.

«Хозяйка избитой собаки надеялась, зрение у питомца восстановится, но придется делать операцию. Кроме того, высока вероятность, что собака может не проснуться после наркоза. Все это пока затягивает весь процесс», — добавил адвокат.

Помимо этого он рассказывал — конфликт отразился и на детях клиентки. Им пришлось на протяжении нескольких месяцев посещать психолога. Если Успенская вернется в Россию, ей грозит тюремный срок. Именно на таком наказании настаивают Добровинский и его клиентка.

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