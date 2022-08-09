Украинские спецслужбы активизировали попытки склонить россиян к терактам

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 43

Только за первые полгода в 2022 в России был предотвращен 61 теракт. Больше половины из них готовились украинскими националистами.

Фото, видео: © РИА Новости / Андрей Стенин; 5-tv.ru

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На фоне специальной военной операции по защите Донбасса украинские спецслужбы активизировали деятельность по склонению россиян к совершению терактов. Об этом предупредили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

«В первом полугодии 2022 года из 61 предотвращенного преступления террористической направленности 26 подготавливались молодыми людьми в возрасте до 25 лет, 32 преступления готовились к совершению лицами, попавшими под влияние неонацистской идеологии», — отметили в НАК.

А в период с 2021 по 2022 годы задержали более 150 сторонников радикального сообщества «Маньяки. Культ убийц»*, созданного украинским экстремистом Егором Красновым.

Принимаемые меры имеют системный характер. Благодаря им повысилась эффективность работы по недопущению молодежи в террористическую деятельность.

«Важной задачей остается применение индивидуального подхода к обучающимся. Необходимо активнее формировать у них стойкое неприятие идеологии терроризма и других деструктивных течений. Для этого нужно активнее задействовать возможности воспитательного процесса», — заключили в НАК.

* — организация признана террористической и запрещена в РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о пропаганде фашизма в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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