Переключилась с осуждений: Анна Кошмал теперь собирает деньги для помощи ВСУ

На протяжении последних месяцев актриса буквально терроризировала российских коллег призывами высказаться против спецоперации по защите Донбасса. Теперь решила сменить вектор своих действий.

Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал, осудившая действия российских властей, в социальной сети объявила о сборе средств для помощи Вооруженных сил Украины (ВСУ). Она призывает своих фанатов прислать ей деньги на покупку прибора ночного видения для своего приятеля.

«Я наконец-то решилась. Мы уже нашли устройство в Канаде, после оплаты оно будет идти к нам около четырех недель», — сообщила актриса.

Тем самым ее российские коллеги могут вздохнуть с облегчением. Ведь она, наконец, перестала призывать Федора Добронравова, Татьяну Кравченко и других высказаться против спецоперации по защите Донбасса. Многочисленные фотографиями в сети и архивными кадрами из сериала она пыталась обратить внимание коллег на себя. Не получив должного результата, занесла артистов в свой список «врагов». Но также желаемой реакции не добилась. Так, Кравченко осудила действия Кошмал, назвав актрису неблагодарной. Ведь во время съемок «Сватов» вся съемочная группа, включая актеров, относилась к ней по-доброму, помогала в трудные периоды.

Сериал «Сваты» выходил на протяжении 13 лет — с 2008-го по 2021 год. Он стал популярен в РФ, Незалежной и Белоруссии. В ходе съемок не раз возникали сложности, так как некоторых актеров Киев включил в черный список, и им был запрещен въезд на Украину.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как еще Анна Кошмал призвала насолить россиянам.

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