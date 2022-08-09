«Противная, злопамятная, выносит мозг»: Тарасов рассказал об Анастасии Костенко

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 474

Тарасов честно рассказал об Анастасии Костенко

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich; Instagram* / tarasov23

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Поклонники давно подозревают, что пары случился разлад.

Футболист Дмитрий Тарасов в социальных сетях выложил видео, на котором честно рассказал о своей жене Анастасии Костенко. Спортсмен в шуточной форме поведал о недостатках своей супруги.

«Она противная, когда злая, злопамятная, выносит мозг, пишет мне миллиард сообщений, когда мы в ссоре, она невыносимая, но я все равно ее люблю», — сказал Тарасов.

Также на видео он перечислил и положительные черты своей спутницы.

Дмитрий Тарасов — бывший муж телеведущей Ольги Бузовой. Пара развелась в 2016 году. Пять лет назад спортсмен женился на ростовской модели Анастасии Костенко. Футболист тогда заявлял, что всю жизнь мечтал о детях. С его избранницей у них уже трое детей.

В интервью журналистам спортсмен уверял, что счастлив в браке. Однако это признание Тарасова повергло в шок россиян.

Как ранее писал 5-tv.ru, Дмитрий Тарасов признался, что поддерживал связь с Ольгой Бузовой после их развода. В этом футболист признался в беседе с поклонниками, один из которых спросил, общался ли Тарасов тет-а-тет с поющей ведущей после расставания.

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