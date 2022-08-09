Никита Пресняков заявил о готовности уехать в США

Актер и музыкант Никита Пресняков признался, что не против уехать в США, где раньше получал образование в Нью-Йоркской киноакадемии.

«Какой бы гастрольный тур мне сейчас ни предложили, нужно понять, насколько он будет целесообразен в плане сбора аудитории. Только от этого будет зависеть, а куда ехать с концертами — неважно. Мы готовы всем слушателям дарить эмоции, которые они дарят нам», — заявил Пресняков в интервью «Муз-ТВ».

По словам музыканта, у его рок-группы Multiverse уже на 80% готов альбом, почти все песни в котором написаны на английском языке. Правда, признается Пресняков, в последнее время они с коллегами стали думать, что пластинку стоит выпустить уже на русском, а на английском записать только самые интересные песни, либо позже выпустить английскую версию альбома.

Никита Пресняков около четырех лет прожил в Нью-Йорке, приезжая на родину лишь на каникулы. При этом он признавался, что ему нравится в США, где он обрел множество друзей. Однако в последнее время, по его словам, Нью-Йорк сильно изменился не в лучшую сторону, поэтому Пресняков предпочел перебраться в Москву. Здесь ему нравится атмосфера, позитивно настроенные люди и новые друзья.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Никита Пресняков, по его словам, общается с уехавшей в Израиль бабушкой Аллой Пугачевой.

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