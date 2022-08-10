Россиянин увяз в яме с битумом по шею и просидел в ней всю ночь

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Жителя Бугульмы в Татарстане освободили спасатели лишь под утро. От госпитализации он отказался.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Suvra Kanti Das; 5-tv.ru

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Житель Бугульмы едва не утонул в яме с битумной смесью. В ловушку он угодил по дороге домой. Пытался выбраться самостоятельно, но с каждым движением уходил в смолистую жидкость все глубже, пока не увяз в ней по шею.

Мужчина звал на помощь всю ночь, но прохожие услышали его крики лишь под утро. Спасатели помогли выбраться пострадавшему. Госпитализация ему оказалась не нужна — мужчина сам от нее отказался.

В соцсетях местные жители рассказывают, что раньше недалеко от места происшествия располагалась промбаза. Нефтепродукты могли вытечь из старых ангаров.

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