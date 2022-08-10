Джо Байден открыл Швеции и Финляндии путь в НАТО

Подножку в вопросе вступления Хельсинки и Стокгольма в Североатлантический альянс может поставить Анкара.

Джо Байден открыл путь Швеции и Финляндии в НАТО. Американский президент подписал протокол о вступлении этих стран в альянс, а также призвал союзников последовать его примеру.

Подножку в этом вопросе Хельсинки и Стокгольму может поставить Анкара. Турция ранее выступала против их членства в НАТО и может наложить вето в случае невыполнения своих требований.

Впрочем, многие усомнились в боеспособности шведской армии. В сети расходится видео со специальными маневрами военных этой страны — ее военнослужащие приняли участие в гей-параде.