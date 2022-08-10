Евгений Миронов раскритиковал отношение людей к ЭКО: «Как к iPhone»

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 163

Актер Евгений Миронов возмутился из-за несерьезного отношения людей к ЭКО

Евгений Миронов раскритиковал отношение людей к ЭКО: «Как к iPhone»

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Актер считает, что люди, решившиеся на процедуру, до сих пор не понимают всей ответственности.

Актер Евгений Миронов рассказал о своем отношении к процедуре ЭКО. Серьезность этой темы артист поднял в фильме «Может быть, когда-нибудь».

Картина стала социальным проектом, который не принес ни ему, ни его партнеру Виктории Исаковой больших денег. Но оба отнеслись к работе как к большому кино. Потому в нем звучит важная и злободневная проблема — несерьезное отношение людей к вопросу искусственного оплодотворения.

По сюжету двое бывших супругов встречаются в клинике репродукции, чтобы решить судьбу замороженных эмбрионов. У обоих героев уже новая жизнь. Их связывают только нерожденные дети. Несмотря на то, что картина больше напоминает комедийный жанр, драматизм ситуации на лицо.

«Люди относятся к этому, как к открытию человечества. Так сказать, как к iPhone. Как к каким-то средствам понимания мира, не понимая, что это жизнь. Жизнь!» — подчеркнул Миронов в программе «Смотрите сами» на канале RuTube.

К слову, тема детей не чужда актеру, он сам стал отцом коло семи лет назад. Предположительно, мальчик появился на свет благодаря суррогатной матери. Но эту часть жизни артист предпочитает держать в строжайшем секрете.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Евгений Миронов впервые показал подросшего сына.

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