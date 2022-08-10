«До первой драки»: Тодоренко рассказала о реакции сына на рождение брата

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 3 648

Регина Тодоренко назвала реакцию старшего сына на рождение брата единением сердец и душ

«До первой драки»: Тодоренко рассказала о реакции сына на рождение брата

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich; 5-tv.ru

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Телеведущая счастлива в новом статусе. Но признается — вероятней всего, без трудностей во взаимоотношениях между сыновьями не обойдется. Вопрос лишь времени.

Регина Тодоренко стала мамой во второй раз меньше месяца назад. На свет появился сын Мирослав. В важный для нее день рядом присутствовал не только медицинский персонал, но и муж Влад Топалов, и сын Михаил. О реакции старшего наследника на появление на свет еще одного члена семьи телеведущая рассказала в своем Telegram-канале.

«Мишка робко пробрался в родильную комнату и заулыбался, увидев нового члена семьи. Но эта улыбка до первой драки за игрушку», — подписала фото в момент родов Тодоренко.

НА РОДАХ РЕГИНЫ ТОДОРЕНКО ПРИСУТСТВОВАЛИ МУЖ И СЫННа родах Регины Тодоренко присутствовали муж и сын. Telegram / Регина Путешественница

Кроме того, она призналась — рожать малыша в окружении любимых и родных людей — настоящее счастье для нее.

«Роды с мужем и сыном — это фантастика! Такое единение сердец и душ», — добавила знаменитость.

К слову, недавно ставшие во второй раз родителями Тодоренко и Топалов до самого рождения малыша не узнавали его пол. Телеведущая признавалась — эта беременность ей дается сложно. УЗИ показывало, что малыш весит пять килограммов. С каким весом Мирослав родился, знаменитость не рассказала.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что звезда Comedy Woman Наталия Медведева в третий раз стала мамой.

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«До первой драки»: Тодоренко рассказала о реакции сына на рождение брата

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