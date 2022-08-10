Хочу в Париж: во Франции спасли заблудившуюся в водах Сены белуху

Млекопитающее несколько дней провело в неволе, застряв в одном из шлюзов.

За ее судьбой следила вся страна! Во Франции спасли заблудившуюся в водах Сены белуху. Восемьсот килограммового кита подняли на сетях с помощью крана и поместили на баржу под наблюдение ветеринаров. На все ушло почти шесть часов. Следующий этап — помочь киту вернуться обратно в океан.

Морское млекопитающее по ошибке заплыло в Сену несколько дней назад. И застряло в шлюзе под Парижем. Белуха была сильно истощена. И за время плена потеряла в весе еще больше. Первая попытка зоологов накормить животное успехом не увенчались. Для аппетита киту пришлось колоть витамины. Сейчас ученые выясняют — зачем арктическому киту понадобилось в Париж.