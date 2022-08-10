Шахназаров сравнил Миронова и Шаца: «Как спичечная головка»

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 165

Шахназаров заявил о разном уровне у Шаца и Миронова после их сравнения

Шахназаров сравнил Миронова и Шаца: «Как спичечная головка»

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Andrey Ershtrem/IZVESTIA

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Муж Татьяны Лазаревой не сделал ничего хорошего по отношению к нашей стране, убежден публицист.

Актер Евгений Миронов находится на более высоком уровне по сравнению с телеведущим Михаилом Шацом. Такое мнение выразил журналист Михаил Шахназаров после их сравнения.

По словам публициста, звезда фильма «Время первых» является высоким профессионалом, мастерство которого неоспоримо.

«К Миронову можно относиться по-разному, но он большой актер. Вот просто большой актер. В отличие от вас. Шац и Миронов — это как спичечная головка и пламя мартеновской печи. Примерно вот так», — заявил публицист в эфире программы «Полный абзац».

В том числе он отметил, что больше не желает говорить о Михаиле Шаце и в принципе высказываться на эту тему. Шахназаров подчеркнул, что телеведущий не совершил ничего положительного по отношению к нашей стране.

«А вы что-то сделали для родины и для страны? Я без пафоса говорю. Да ничего вы не сделали», — добавил журналист.

Михаил Шац состоит в браке с коллегой по цеху Татьяной Лазаревой. Артистка живет в Испании и крайне негативно относится к России. После начала спецоперации звезда начала неприемлемо шутить в адрес нашей страны, публично высмеивая действия ВС РФ.

Сейчас супруги живут раздельно. Однако сама Лазарева опровергла новость об их разводе. Ранее 5-tv.ru рассказывал, куда «сбежал» из России Михаил Шац.

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