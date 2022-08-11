Актер Халилов опроверг роман с фигуристкой Медведевой, дважды сказав «люблю»

|
Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 14

Звезда фильма «Этерна: Часть первая» уверяет, что с двукратной чемпионкой мира его связывает лишь дружба. При этом он явно симпатизирует знаменитой спортсменке.

Актер Халилов опроверг роман с фигуристкой Медведевой, дважды сказав «люблю»

Фото: Instagram* / jmedvedevaj / chafonova_photo

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Актер Анар Халилов опроверг слухи о романтических отношениях с фигуристкой Евгенией Медведевой, дважды сказав слово «люблю». Звезда фильма «Этерна: Часть первая» заверил, что со спортсменкой его связывает только дружба.

«Да нет, какой роман! Мы просто дружим. Она супер. Мы веселые ребята, — поделился Халилов. — Я люблю и очень уважаю людей, которые такие же трудоголики, как и я. Также я люблю людей, которые легко относятся к жизни. Просто есть мэтч, нам классно. Но мы видимся нечасто, потому что оба много работаем», — цитирует артиста Газета.ру.

Анар Халилов признался, что не следит за фигурным катанием и другими видами спорта. Причиной он назвал нехватку свободного времени. Сейчас актер посвящает его только карьере и не задумывается о личной жизни.

О романе между Халиловым и Медведевой ранее сообщили СМИ. Поводом для слухов о романтических отношениях между ними послужили совместные фото и видео в соцсетях. На кадрах знаменитости проводят время на поле из маргариток.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Евгения Медведева показала поклонникам фото с откровенным декольте. Им она продемонстрировала свои впечатления от «прошлой ночи».

* — принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории Российской Федерации.

 

+17° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
60.45
0.07 61.70
0.15
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 10 августа

Последние новости

2:36
Актер Халилов опроверг роман с фигуристкой Медведевой, дважды сказав «люблю»
2:12
Пелоси фактически подтвердила отказ США соблюдать суверенитет других стран
1:48
Россиянка перевела мошенникам семь миллионов компенсации за гибель сына в Донбассе
1:24
Солнцев заявил о презрении Пугачевой к Киркорову: «Терпела ради своих целей»
0:59
Глава МИД Чехии поддержал запрет на выдачу шенгенских виз для россиян
0:43
Дмитрий Песков: многие страны переходят границы разумного в отрицании РФ

Сейчас читают

Психолог Карнаух предупредил, что лень передается по наследству
Болгарию накрыло выбором газа
Cтали известны подробности необычного завещания Максима Аверина
Глава МВД Германии пожалела о фотографии с Кличко

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год