Актер Халилов опроверг роман с фигуристкой Медведевой, дважды сказав «люблю»

Актер Анар Халилов опроверг слухи о романтических отношениях с фигуристкой Евгенией Медведевой, дважды сказав слово «люблю». Звезда фильма «Этерна: Часть первая» заверил, что со спортсменкой его связывает только дружба.

«Да нет, какой роман! Мы просто дружим. Она супер. Мы веселые ребята, — поделился Халилов. — Я люблю и очень уважаю людей, которые такие же трудоголики, как и я. Также я люблю людей, которые легко относятся к жизни. Просто есть мэтч, нам классно. Но мы видимся нечасто, потому что оба много работаем», — цитирует артиста Газета.ру.

Анар Халилов признался, что не следит за фигурным катанием и другими видами спорта. Причиной он назвал нехватку свободного времени. Сейчас актер посвящает его только карьере и не задумывается о личной жизни.

О романе между Халиловым и Медведевой ранее сообщили СМИ. Поводом для слухов о романтических отношениях между ними послужили совместные фото и видео в соцсетях. На кадрах знаменитости проводят время на поле из маргариток.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Евгения Медведева показала поклонникам фото с откровенным декольте. Им она продемонстрировала свои впечатления от «прошлой ночи».

* — принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории Российской Федерации.