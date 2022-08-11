Галкин начал учить иврит и подбирать израильскую школу для детей

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 189

Максим Галкин нанял репетитора по ивриту и ищет детям израильскую школу

Галкин начал учить иврит и подбирать израильскую школу для детей

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Alex Kazakov IZVESTIA

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Примадонна обещала вернуться в Россию к сентябрю, однако поступки главы семейства не подтверждают ее намерения.

Опальный юморист Максим Галкин почти окончательно эмигрировал в Израиль. Об этом говорит его стремление как можно сильнее вжиться в культуру страны. Так, шоумен нанял репетиторов для изучения иврита, а также интересовался израильскими школами для близнецов Лизы и Гарри, пишет KP.RU.

Известно, что Алла Пугачева вместе с мужем и детьми давно колесят по зарубежью. После начала спецоперации по защите Донбасса пара покинула Россию и обосновалась в Израиле. Погостив там немного, звезды выбрали новое место — латвийскую Юрмалу. Раньше семья уже проводила часть летних каникул за границей, но в этот раз отъезд затянулся. Поклонники подозревают, что артисты навсегда покинули родину, поддавшись антироссийским настроениям.

Это подтвердило поведение Галкина, который публично оскорблял сограждан и критиковал решения Москвы. На одном из выступлений артист даже устроил проповедь, связанную с украинским конфликтом. Также 46-летний Максим запланировал масштабный тур по Европе, выступления на котором расписаны на год вперед. Судя по всему, Галкин и впрямь не собирается возвращаться на родину.

А вот сама Алла Борисовна предпочитает не высказывать политическую позицию. Она даже заявляла, что собирается вернуться в Россию к сентябрю, ибо детям нужно посещать школу. Двойняшки Елизавета и Гарри учатся в частной подмосковной гимназии и в этом году должны пойти в третий класс. Заявление певицы о скором возвращении также подтвердил композитор Раймонд Паулс, который лично от вокалистки слышал эти слова.

Теперь россияне гадают — где будут проживать Галкин с Пугачевой в дальнейшем? Юморист во всю изучает иврит и подыскивает подходящие школы для своих детей, отмечает KP.RU. Союз знаменитостей крепок, поэтому вряд ли пара будет жить раздельно. Возможно, звезды решатся жить на две страны, а их наследники получат двойное образование — имея аттестаты Израиля, так и России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, с кем останутся дети Галкина и Пугачевой в случае развода.

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