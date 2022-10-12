Теракт на Крымском мосту: главная информация

Федеральная служба безопасности России уже нашла предполагаемых виновников трагедии. Названы их имена.

Начинаем с последних новостей о расследовании теракта на Крымском мосту. Организатором взрыва был лично глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. Об этом сообщила ФСБ. Задержаны пятеро россиян и трое граждан Украины и Армении, которые помогали устроить взрыв. Следователи также выяснили, где и как бомбу загрузили в фуру и проследили весь путь до места теракта. Подробнее — в материале корреспондента «Известий» Вероники Котьковой.

Кто стоит за терактом?

Таможенный пост, водитель грузовика показывает содержимое кузова инспектору ГИБДД. Сотрудник бегло осматривает груз и желает счастливого пути водителю. Именно эта фура вскоре взорвалась на Крымском мосту.

«Преодолев десятки километров по федеральным трассам и посты ГИБДД, грузовик марки International Pristar в 6:00 утра по московскому времени взорвался на Крымском мосту. Взрывное устройство в его кузове было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой. Всего их было 22 штуки, общей массой почти 23 тонны», — заметила корреспондент.

Вот рентгеновский снимок этой фуры. Видно все 22 паллеты. Его опубликовала сегодня Федеральная служба безопасности России. В ведомстве определили весь маршрут, который преодолела взрывчатка. И пришли к выводу, что организатором теракта является руководитель военной разведки Украины Кирилл Буданов. Так же установлены 12 его соучастников, восемь из которых задержаны.

«Как работала эта служба? Она подготовку вела на протяжении ни одного месяца, множество сил и средств было задействовано», — отметил ветеран группы спецназа «Вымпел» Валерий Киселев.

Из Одессы в Болгарию взрывчатка отправилась на морском судне еще в начале августа. По контракту между двумя логистическими компаниями: Киевской — ООО «Транслогистик УА» Болгарской — Baltex Capital S.A. За переправку груза из Болгарии в Грузию, а потом в Армению предположительно отвечали трое украинцев: Михаил Цюркало, Денис Ковач, Роман Соломко. И два гражданина Грузии. Все они сейчас задержаны в рамках уголовного дела.

«Они сами это и не делали, но, скорее всего, поделились со своими киевскими подопечными», — считает военный эксперт Игорь Никулин.

Самое интересное начинается в период с 29 сентября по 3 октября. Тогда в Ереване в терминале «Трансальянс» груз был растаможен по правилам ЕврАзЭС и здесь же была произведена подмена документов, после чего его отправителем уже являлась Армянская компания ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУП», а получателем московская организация — ООО «Лидер», которая принимала грузовик в Армавире.

7 октября документы на груз снова были изменены, отправителем было указано ООО «ТЭК-34» из Ульяновска, а получателем несуществующая фирма в Республике Крым.

На следующий день взрывчатка оказалась в автомобиле гражданина России Махира Юсубова 1971 года рождения, который выехал в Симферополь.