Когда все «горит»: Илон Маск представил духи с ароматом жженных волос

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Илон Маск представил духи с ароматом жженных волос

Фото, видео: www.globallookpress.com / Patrick Pleul; 5-tv.ru

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Знаменитый миллиардер решил сменить сферу деятельности. Неужели навсегда?

Илон Маск вновь удивил своих фанатов. Миллиардер решил заняться абсолютно новым делом — парфюмерией! И первый вариант авторских духов уже готов.

Судя по названию дебютного аромата, которое переводится как «сгоревшие волосы», в нем, вероятно, будут чувствоваться нотки дыма и запах жженых волос. И несмотря на такое неоднозначное название, представители Маска заявили, что десять тысяч флаконов уже успели продать.

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